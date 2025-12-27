Delegacioni i Këshillit të Evropës vjen në Kosovë për monitorimin e zgjedhjeve

Një ekip prej gjashtë anëtarësh nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE), i udhëhequr nga Yunus Emre nga Turqia (SOC), do të vizitojë Kosovën nga data 27 deri më 29 dhjetor për të monitoruar procesin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Gjatë qëndrimit, delegacioni do të zhvillojë takime me liderë dhe përfaqësues…

Lajme

27/12/2025 12:11

Një ekip prej gjashtë anëtarësh nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE), i udhëhequr nga Yunus Emre nga Turqia (SOC), do të vizitojë Kosovën nga data 27 deri më 29 dhjetor për të monitoruar procesin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Gjatë qëndrimit, delegacioni do të zhvillojë takime me liderë dhe përfaqësues të partive kryesore politike, përfshirë ato që përfaqësojnë komunitetet jo-shumicë, raporton lajmi.net

Po ashtu, janë paraparë takime me Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kryetarin e Panelit të Ankesave dhe Parashtresave Zgjedhore, si dhe me përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, organizatave joqeveritare dhe mediave.

Delegacioni i PACE do të ndjekë nga afër edhe procesin e votimit që do të zhvillohet më 28 dhjetor. Ndërkohë, gjatë kësaj vizite do të ofrohet edhe mbështetje ligjore nga një ekspert i Komisionit të Venedikut, organ këshillëdhënës ligjor i Këshillit të Evropës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 27, 2025

Përleshje në Suharekë, një person plagoset me armë zjarri

Lajme të fundit

Përleshje në Suharekë, një person plagoset me armë zjarri

Maliqi ashpër ndaj Muratit: Idioti me pushtet të...

Behrami pyet ambasadorin Berishaj: A kanë fletëvotimet gabime...

Zjarri përfshin kulmin e një shtëpie në lagjen...