Delegacioni i deputetëve francezë, në Kosovë mblodhi informacione lidhur me dialogun me Serbinë Në Kosovë, për 4 ditë (7 deri më 10 prill) qëndroi një delegacion nga Asambleja Kombëtare e Francës i përbërë nga deputetët Marine Hamelet, Frederic Petit, Pierre Pribetich dhe Jean-Louis Roumegas. Ambasada e Francës në Kosovë tha se ky delegacion, realizoi një vizitë informuese në Kosovë lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Të njëjtit patën mundësinë të…