Delegacioni danez viziton burgun e Gjilanit, qelitë e të cilit pritet t’i marrin me qira Zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu, bashkë me delegacionin danez të kryesuar nga Anne-Mette Lyhnr Jensen, kanë vizituar burgun e Gjilanit. Gjatë vizitës, delegacioni u njoh për së afërti me hapësirat e burgut dhe mënyrën e funksionimit të tij. “Me këtë rast, delegacioni danez për së afërmi u njoftua me hapësirat e burgut në Gjilan dhe…