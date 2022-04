Del vendimi i plotë për shkarkimin e Eroll Salihut – thuhet se shpifi për FFK

Lajmin e bëri të ditur vetë FFK, përmes një njoftimi në faqen e tyre zyrtare.

Në vendimin e plotë të lëshuar thuhet se Salihu fyu dhe shpifi për Federatën e Futbollit të Kosovës.

Po me ndalim të kryerjes së funksioneve, ai u dënua edhe me të holla prej 200 euro që do ta paguajë për 8 ditë.

Pos tij, u dënuan edhe drejtorët sportivë të Drenicës dhe Dritës, Taulant Dajakaj dhe Valon Zymeri.

Më poshtë gjeni vendimin e plotë për Salihun. /Lajmi.net/

https://www.ffk-kosova.com/wp-content/uploads/2022/04/Vendim-Eroll-Salihu.pdf