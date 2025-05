Del tymi i bardhë – zgjidhet Papa i ri

Tym i bardhë ka filluar të dalë nga oxhaku mbi Kapelën Sistine.

Kjo do të thotë se një Papa i ri është zgjedhur në ditën e dytë të konklaves.

Kambanat e Bazilikës së Shën Pjetrit po bien për të mirëpritur lajmin se është zgjedhur një Papë i ri.

Turma në sheshin kryesor të Vatikanit shpërtheu në duartrokitje kur tymi i bardhë filloi të dilte nga oxhaku i Kapelës Sistine.

Identiteti i tij dhe emri që do të marrë si Papë do të zbulohen së shpejti.

Tani që kemi parë tymin e bardhë që del nga oxhaku i Kapelës Sistine, çfarë ndodh më pas?

Shprehjen latine të “Habemus papam” – që do të thotë “kemi një papë”;

Kjo do të pasohet nga një frazë tjetër fetare në latinisht;

Pastaj do të marrim emrin e kardinalit të zgjedhur – përsëri në latinisht;

Pastaj, do të marrim pak më shumë latinisht fetare;

Vetëm atëherë do të marrim mbiemrin e kardinalit të zgjedhur në latinisht;

Dhe së fundmi, zbulimin e emrit papnor të zgjedhur të kardinalit të zgjedhur në latinisht