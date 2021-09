Del sezoni i pestë i “La Casa de Papel”

Me risitë dhe veçantinë e personazheve të tij, La casa de papel është bërë një fenomen që kur Netflix e shtoi atë në rrjetin e tij në fund të vitit 2017, shkruan lajmi.net.

Seriali më i shikuar në Netflix ka filluar sezonin e tij të ri. Sezoni i pestë i “La Ca de Papel” ka filluar të transmetohet sot ashtu edhe siç ishte paralajmëruar, shkruan lajmi.net.

Este es el comienzo del final. Parte 5, Vol. 1 ya está disponible.

This is the beginning of the end. Part 5, Vol. 1 is now streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf

