Del një video duke shtënë me armë zjarri derisa festonin “Krishtlindjet Ortodokse” në Istog, arrestohet i dyshuari dhe i sekuestrohen armët Një person është arrestuar në fshatin Cerkolez të Istogut pasi që i njëjti është parë në një video duke gjuajtur me armë zjarri derisa po festonin “Krishtlindjet Ortodokse”. Policia në Istog kanë identifikuar të dyshuarin i cili, gjatë bisedës me zyrtarët policorë ka deklaruar se ka edhe armё tё tjera nё shtёpi, shkruan lajmi.net. Nё…