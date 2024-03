Del dokumenti i proces verbalit që ministrja Gërvalla i’a dërgoi Këshillit të Evropës

Gazetari i FAZ, Michael Martens, ka publikuar dokumentin e proces verbalit që Ministrja e Punë të Jashte, Donika Gërvalla i’a dërgoi Këshillit të Evropës letrën se prona që i përket manastirit të Deçanit është regjistruar si e tillë.

“Më mirë vonë se kurrë: Qeveria e Kosovës ka njoftuar Këshillin e Evropës se prona që i përket manastirit të Deçanit është regjistruar si e tillë. Politikanët vendas në këtë zonë nuk do të jenë më në gjendje të qëndrojnë në rrugën e drejtësisë. Mirë.” /Lajmi.net/

Better late than never: The government of Kosovo has informed the Council of Europe that property belonging to the monastery of Decani has been registered as such. Local politicians in the area will thus no longer be able to stand in the path of justice. Good. pic.twitter.com/NilBxQhmsE

