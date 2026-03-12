Dekreti për shpërndarjen e Kuvendit, Presidenca dorëzon komentet në Kushtetuese
Presidenca ka dorëzuar komentet në Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Kështu ka bërë të ditur këshilltari për media i presidentes, Bekim Kupina, i cili tha se këto komente janë hartuar në konsultim me një numër ekspertësh me përvojë.
“Presidenca i ka dorëzuar komentet e hartuara nga ekipi ligjor i Presidentes në konsultim me një numër ekspertësh me përvojë”, ka thënë Kupina.