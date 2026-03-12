Dekreti për shpërndarjen e Kuvendit, Presidenca dorëzon komentet në Kushtetuese

Presidenca ka dorëzuar komentet në Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Kështu ka bërë të ditur këshilltari për media i presidentes, Bekim Kupina, i cili tha se këto komente janë hartuar në konsultim me një numër ekspertësh me përvojë. “Presidenca i ka dorëzuar komentet e hartuara nga ekipi ligjor…

Lajme

12/03/2026 17:40

Presidenca ka dorëzuar komentet në Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.

Kështu ka bërë të ditur këshilltari për media i presidentes, Bekim Kupina, i cili tha se këto komente janë hartuar në konsultim me një numër ekspertësh me përvojë.

“Presidenca i ka dorëzuar komentet e hartuara nga ekipi ligjor i Presidentes në konsultim me një numër ekspertësh me përvojë”, ka thënë Kupina.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Vjosa Osmani takon të ngarkuarën me punë të SHBA-së në Kosovë:...

March 12, 2026

Kongresmenë dhe senatorë amerikanë letër Rubios: Reduktimi i trupave amerikane në...

March 12, 2026

Në QKUK relizohet shtatzënia e parë me IVF

March 12, 2026

Prokuroria në Prizren kërkon paraburgim për dy persona të dyshuar për...

March 12, 2026

Trump minimizon rritjen e çmimeve të naftës: Kështu SHBA bën shumë para

March 12, 2026

Udhëheqësi Suprem i Iranit thotë se Ngushtica e Hormuzit duhet të...

Lajme të fundit

Vjosa Osmani takon të ngarkuarën me punë të...

Kongresmenë dhe senatorë amerikanë letër Rubios: Reduktimi i...

Në QKUK relizohet shtatzënia e parë me IVF

Prokuroria në Prizren kërkon paraburgim për dy persona...