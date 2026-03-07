Dekreti i Presidentes për shpërbërjen e Kuvendit – PDK mban sot konferencë për media
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të mbajë sot një konferencë për media në Selinë Qendrore të partisë, me fillim nga ora 14:00.
Sipas njoftimit të bërë për media, konferenca pritet të trajtojë zhvillimet e fundit politike në vend dhe qëndrimet e PDK-së lidhur me situatën aktuale politike.
Saktësisht për moszgjedhjen e Presidentit apo Presidentes së re të vendit dhe për vendimin e presidentes Vjosa Osmani që ta shpërbëj Kuvendin dhe ta dërgoj vendin në zgjedhje të reja./lajmi.net/