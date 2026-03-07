Dekreti i Presidentes për shpërbërjen e Kuvendit – PDK mban sot konferencë për media

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të mbajë sot një konferencë për media në Selinë Qendrore të partisë, me fillim nga ora 14:00. Sipas njoftimit të bërë për media, konferenca pritet të trajtojë zhvillimet e fundit politike në vend dhe qëndrimet e PDK-së lidhur me situatën aktuale politike. Saktësisht për moszgjedhjen e Presidentit apo Presidentes…

Lajme

07/03/2026 08:16

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të mbajë sot një konferencë për media në Selinë Qendrore të partisë, me fillim nga ora 14:00.

Sipas njoftimit të bërë për media, konferenca pritet të trajtojë zhvillimet e fundit politike në vend dhe qëndrimet e PDK-së lidhur me situatën aktuale politike.

Saktësisht për moszgjedhjen e Presidentit apo Presidentes së re të vendit dhe për vendimin e presidentes Vjosa Osmani që ta shpërbëj Kuvendin dhe ta dërgoj vendin në zgjedhje të reja./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Policia në Vushtrri kap mbi 5 kg marihuanë dhe një armë,...

March 7, 2026

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se e rrahu një nxënës...

March 7, 2026

Pesë persona arrestohen në Prishtinë pas një rrahjeje, dy të lënduar

March 7, 2026

Grenell i gëzohet zgjedhjeve të reja në Kosovë: Zoti po na...

March 7, 2026

Çmimi i naftës në nivelin më të lartë dyvjeçar

March 7, 2026

​Shpërthime të fuqishme tronditën aeroportin kryesor të Teheranit

Lajme të fundit

Policia në Vushtrri kap mbi 5 kg marihuanë...

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se e...

Pesë persona arrestohen në Prishtinë pas një rrahjeje, dy të lënduar

Grenell i gëzohet zgjedhjeve të reja në Kosovë:...