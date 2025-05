Deklarohet vëllai i Festim Isufit: Nuk e fajësuam Rinën, ne kemi komunikim- për ne vazhdon me qenë familjare, gruaja e Festimi

Më 9 maj në Prishtinë u raportua për një vrasje në rrugën B në Prishtinë.

E më pas detaje të tjera dolën nga rasti ku i vdekur mbeti dizajneri Festim Isufi si dhe u plagos gruaja e tij, Rina Maloku.

Pas këtij rasti tejet tragjik në media dolën e floën shumë “Familjarë” nga familja e Festim Isufit.

E sot zyrtarisht për Klan është deklaruar vëllai i Festim Isufit.

Ai deklaroi se prononcim se familja e Festim Isufit nuk e fajësojnë Rinën dhe se Rina është pjesë e familjes derisa ende asgjë konkrete nuk dihet

“Kam dëgjuar e kam lexuar disa shkrime që familja fajëson Rinën, thashetheme anej e knej

Dashta me dal se familja nuk është tu e fajësu Rinën e ne s’kemi

Ne e dimë të vërtetën se ai nuk jeton se çka ka ndodhur e ka ndodhur janë duke u marrë policia dhe prokuroria dhe besoj se shumë shpejt ka me dal rezultati.

Po lexojmë anej-knej ama familja nuk e ka fajësu Rinën, e as kërkon se nuk e dimë çka ka ndodhë. Absolut është e pavërtetë deh sipas familjes neve na si familje jemi tre anëtarë të familjes së ngushtë momentalisht Rian është pjesë e familjes sonë, zyrtarisht është gruaja e Festimit. Derisa s’ka diçka konkrete ajo ka me mbet gjithmonë ashtu” deklaroia i, transmeton lajmi.net.

Vëllai i Festim Isufit deklaroi se kanë pasur komunikim edhe me Rinën.

“Normal që kemi pasur komunikim, ne s’dimë çka ka ndodhur Rina besoj se e dinë. Çka ka pas me thanë para policisë e prokurorisë besoj i ka thanë. Gjykime publike nuk është mirë me bë për kërkonin se nuk dihet. Derisa ka jetu me Festimin s’ka koment se e di çka ka ndodhur, normal që e dinë. Na s’kemi kuptu kurgjo, unë i kam afru mundësinë me ardhë në Gjermani për qef kështu që nëse kish pas ai diçka se po ni borxhe a c’borxhe, ai kish pas mundësi me ardh me jetu. Ata nuk janë ardhur për arsye të punëve të veta më tepër nuk dimë që ka pas ndonjë shqetësim diçka. Në prill jam taku kom nejt s’kom vrejt ndonjë ndryshim që a ke shqetësu dicka. Ne ende s’e kemi marrë raportin e autopsisë. Ne kemi avokat në momentin që e marrim me lexu me kshyr çka ka tek ka.Kemi aranzhu edhe avokat s’bohet as fjalë normal”,shtoi ai./Lajmi.net/