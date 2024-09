Deklarimet serbo-ruse për veriun, Knaus kritikon Perëndimin: Të njëjtat gënjeshtra i tha edhe Putini para agresionit ndaj Ukrainës

Stradner ka përmendur një deklaratë të Sergeri Lavrov dhe Aleksander Vulinit të cilët kanë folur për “spastrim etnik”

“Gjërat në Ballkan po tensionohen përsëri”, ka shkruar Stadner.

Lidhur me këtë shkrim të Stradner ka reaguar Gerald Knaus nga ESI, duke thënë se “verbëria e Perëndimit është e pashembullt”.

Sipas Knaus, të njëjtat gënjeshtra janë thënë edhe nga Putini kur kishte vendosur të bënte agresion kundër Ukrainës.

The blindness of the West is remarkable.

The same lies as those that prepared Putin’s aggression against Ukraine.

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) September 12, 2024