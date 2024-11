Deklarimet për Grenellin, Dërguti: Gërvalla ka bërë gabim shumë të madh Ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës Aida Dërguti, i ka komentuar deklaratat e shefes së diplomacisë kosovare Donika Gërvalla – Schwarz, në raport me Richard Grenellin, një nga njerëzit më të afërt të presidentit të zgjedhur të ShBA-së Donald Trump. Dërguti tha se me këtë rast Gërvalla ka gabuar rëndë. “Zotëri Grenell do të jetë një…