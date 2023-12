Deklaratë e fortë nga Shqipja: Jam e dashuruar në Blerandon Blerando dhe Shqipja sot e patën një debat të ashpër me njëri-tjetrin. Ata hodhën se janë duke bërë gjithësecili lojë të pisët. Blerando i tha Shqipes se kinse ajo është shumë e dashur me banorët: “E pash sa e dashur je menjëherë je ofruar me Albn e ke bërë atë të të dojë”. Kurse Shqipja…