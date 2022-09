Deklarata për luftë, Abdullahu-Kurtit: Kryepopulisti i Ballkanit, diktaturë populiste të cilës i prijnë Kurti-Vuçiq

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë ka deklaruar se ai nuk e përjashton mundësinë e një lufte në Kosovë.

Kjo deklaratë e Kurtit ka ngjallur reagime të shumta, një prej tyre duke qenë edhe Faton Abdullahu, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Abdullahu, këtë e ka cilësuar si formulë të vjetër të te gjithë diktatorëve dhe autokratëve për t’i minimizuar problemet ekstra të mëdha që ata i prodhojnë me keq-qeverisje.

Po ashtu zëdhënësi i PDK-së ka shtuar se, kjo është diktaturë tipike populiste të cilës i prinë Kurti dhe Vuçiqi.

“Formulë e vjetër djallëzore e të gjithë diktatorëve dhe autokratëve për t’i minimizuar problemet ekstra të mëdha që ata i prodhojnë me keq-qeverisje. Diktaturë tipike populiste sot në Kosovë të cilës i prinë Kurti këndej Vuçiqi andej. Me këtë formulë Kurti dëshiron ta amortizoj edhe opozitën, duke e akuzuar se ajo me kritika e sulme po punon për Serbinë, në vend se të punoj për unitet kundër Serbisë”, ka thënë ndër tjerash Abdullahu.

Postimi plotë:

Harron “Kryepopulisti i Ballkanit” se me këtë frikë ndjellakeqe për kinse një luftë në Kosovë, po i largon investitorët, komplikon dialogun, zhgënjen diasporën, vonon njohjet, vonon zgjidhjet e problemeve dhe për më keq – storien e Kosovës si storie të suksesit e paraqet me gojë të vetë si storie që nuk po bëhet sukses por po shkon ka dështimi dhe lufta. /Lajmi.net/