Deklarata e Vuçiqit se mbështet Kinën në raport me Tajvanin, analistët e lidhin me Kosovën Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq u shprehu mbështetje të vendosur pretendimeve të Kinës mbi Tajvanin dhe u angazhua për forcimin e lidhjeve me Pekinin, ndërsa synon integrimin në Bashkimin Evropian, i cili ka një qëndrim më të ashpër ndaj Kinës për shkak të mospajtimeve mbi tregtinë dhe agresionin rus në Ukrainë. “Tajvani është Kinë dhe…