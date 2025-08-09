Deklarata e një qytetari në protestën për çlirimtarët bëhet virale: “Katër vëllëzër jemi, s’kemi luftuar, por kurrë s’e kemi sha UÇK-në”
“Jemi katër vëllezër, asnjëri s’kemi luftuar, por kurrë s’e kemi sha UÇK-në. Sot, ata që s’u afruan kurrë frontit, e shajnë Hashim Thaçin,” ka thënë qytetari për mediumin “N’teren”, duke prekur mijëra qytetarë me mesazhin e tij të drejtpërdrejtë.
Deklarata e plotë e qytetarit:
Kjo deklaratë është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke u komentuar si zë i një ndjenje të përhapur në mesin e shumë qytetarëve që ndihen të zhgënjyer me mënyrën se si, sipas tyre, po trajtohen figurat kryesore të luftës.
Protesta e së enjtes mblodhi mijëra qytetarë që kërkuan drejtësi për çlirimtarët./lajmi.net/