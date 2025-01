Deklarata e Kurtit “unë guxoj t’ju them s’po vij”, Bajraktari: E papranueshme Avokati, Ardian Bajraktari ka komentuar deklaratën e kryeministrit Albin Kurti, lidhur me ftesën që Prokuroria Speciale i ka bërë për të dëshmuar për rastin e rezervave shtetërore. Bajraktari tha se një deklaratë e tillë që “unë guxoj t’ju them s’po vij” është e papranueshme nga një kryeministër. “Absolutisht që është e papranueshme kjo deklaratë nga…