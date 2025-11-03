Deklarata e Kurtit për buxhetin e komunave, Behrami: Logjikë e viteve ’90-ta
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, e ka cilësuar si kërcënim dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, i cili tha se nuk do t’i ndajë mjete buxhetore për kryetarët e komunave që “nuk dinë të punojnë” ose “vjedhin”.
Sipas Behramit, Kurti po vepron me logjikën e viteve ’90, duke ndëshkuar ata që nuk e përkrahin Lëvizjen Vetëvendosje dhe duke favorizuar ata që e mbështesin atë.
“Kurti është duke e keqpërdorur pozitën e tij si kryeministër në detyrë dhe si deputet i Kuvendit të Kosovës. Ai nuk do të ketë më mundësinë ta keqpërdorë buxhetin për nivelin lokal, sepse nuk do të jetë më kryeministër i Kosovës. Kërcënime të tilla zgjojnë ankthët e vjetra të shqiptarëve të Kosovës, ku një logjikë e tillë politike ka ekzistuar vetëm në vitet ’90. Me të njëjtën logjikë po operon sot Albin Kurti duke ofruar një lloj ‘kontrate lojaliteti’ me qytetarët: ata që janë me VV-në përfitojnë, e ata që nuk janë, dënohen. Vetëm sa nuk tha se do t’i internojë. Sikur të kontrollonte edhe sistemin e drejtësisë, ai do të shkonte aq larg sa të internonte qytetarë që nuk i përkasin partisë së tij”, ka deklaruar Behrami në Tëvë1.
Në vijim, Behrami ka shtuar se Kurti në vazhdimësi ka ushtruar presion dhe shantazh ndaj votuesve të Vetëvendosjes, ndërsa tani po përpiqet të bëjë të njëjtën gjë edhe me votuesit e partive të tjera.
“Ai nuk i ka kërcënuar vetëm votuesit që nuk janë të VV-së, por të gjithë qytetarët. Kërcënimi i parë ka ardhur ndaj vetë votuesve të tij, kur ai ka thënë se ‘dua të marr 51%’. Gjatë gjithë kohës, krizat artificiale që i ka krijuar, i ka përdorur si shantazh ndaj votuesve të tij për t’iu dhënë mesazhin: ‘shikoni çfarë ndodh kur unë nuk kam shumicën’. Ai i ka shantazhuar në vazhdimësi votuesit e VV-së dhe tani po mundohet të kërcënojë edhe votuesit e partive të tjera”, ka përfunduar Behrami.