Deklarata e fansit që e gjuajti me telefon Bebe Rexhën: Po e ndiqja një trend në TikTok Një video e Bebe Rexhës përfundoi në titujt e mediave botërore pak muaj më parë kur u godit me një telefon në skenë. Nicholas Malvagna, i cili e gjuajti, parashikon se përfundimisht do t’i hiqen të gjitha akuzat penale, tha avokati i tij, shkruan The New York Post. Avokati i Nicholas Malvagna, Todd Spodek, aludoi…