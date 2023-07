Dejona Mihalit u tall me veteranët e UÇK-së, reagon Eliza Hoxha: Mjera unë për ty, po hyn tinza në Kuvend

Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha i ka reaguar zyrtares së VV-së, Dejona Mihalit.

Hoxha e ka pyetur Mihalin se “ku ishte ajo në vitet e 90-ta”.“

Postimi i plotë:

Mjera unë për ty…

Lehtë është me ardhë hazër në Kosovën e lirë e me shit dushk për gogla.

Ku ishe oj bijë “kreshnike” në të 90-tat?

Apo atëkohë me fol s’ka mjaftu, por është dasht mu qu e me i grahë punës, protestës e pushkës me mbijetu.

Folni sa të doni, edhe shpifni, edhe përbuzni, edhe fyeni sepse kjo është ushqimi juaj që ju me pa vetën superior dhe të vetmjaftueshëm. (sepse në parimin e barazisë që shiteni, ju e shihni vetën më shumë të barabartë se të tjerët)

Por e kotë ka me qenë.

Sepse midis fjalës dhe punës ka një dallim të madh.

E qeverisja nuk matet me fjalë, as tash e as kur kryhet mandati.

Dil edhe ti, të shohin njerëzia. Mos hi tinza në Kuvend, qysh po të shohim herë e herë.