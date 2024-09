Dëgjoni pak nga bashkëpunimi i Dafinës, Gims dhe Accaoi Këngëtarja kosovare Dafina Zeqiri nuk e ka në mend të pushojë. Ditën e sotme ajo ka publikuar një pjesë të këngës së re. Kënga e re e saj do të jetë bashkëpunime me këngëtarin me famë ndërkombëtare Gims dhe Accaoi. Kjo këngë nuk dihet ende se kur do të publikohet, por nga pjesa e shkurtër…