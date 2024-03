Dëgjohen të shtëna me armë në Prishtinë: Policia gjenë revolen dhe gëzhojat e plumbave Një njësi policore e cila ka qenë në monitorim të trafikut në rajonin e Prishtinës, sot rreth orës 14:30, derisa ka qenë duke patrulluar në rrugën “Shpëtim Robaj” në Prishtinë, ka dëgjuar të shtëna me armë. Policia ka hasur në dy persona me një motoçikletë, të cilët i kanë ndaluar dhe gjatë kontrollit te njëri…