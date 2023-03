Dëgjohen të shtëna armësh në një fshat të Drenicës, policia del në vendin e ngjarjes Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmë në Rezallë të Skenderajt. Policia në raportin 24 orësh bën me dije se pasi ka dalë në vendin e ngjarjes ka sekuestruar dy gëzhojë të tipit 7.62 mm, shkruan lajmi.net. Sipas dëshmitarit janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri, por nuk e din se kush ka shtënë.…