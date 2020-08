Dega e turizmit në Spanjë në falimentim?

“Sezoni ka mbaruar e në këtë mënyrë janë rrezikuar një milionë vende pune”, kështu e përshkruan përmbledhtas situatën aktuale, Carlos Higueras nga Shkolla e Biznesit në Madrid.

Zyrtarisht Spanja ka ndërkohë me 132 për 100.000 banorë numrin më të lartë të infeksioneve të reja në Europë. Ndërkohë që në Gjermani kuota është 15 infeksione për 100.000 banorë. Si rrjedhojë ka paralajmërim për sa u përket udhëtimeve.

Deri tani zyrtarisht kanë humbur punën vetëm 55.000 spanjollë, sepse shumica e tyre ndodhen në programet e punës me orar të shkurtuar. Një studim i shoqatës së ekonomisë FEDEA parashikon megjithatë që në fund 70 përqind e të punësuarve në sektorin e turizmit do të humbasin punën. Veçanërisht të prekura janë ishujt Baleare, ku realizohet 35 përqind e rendimentit në kësaj dege të ekonomisë, ndërkohë që në pjesën tjetër të Spanjës realizohen 12 përqind të rendimentit.

Në ishujt e Kanareve, ku papunësia tek të rinjtë është e lartë, ka ndërkohë një avantazh afatshkurtër: Jo vetëm, që ato janë të përjashtuara nga lista e vendeve me risk, por edhe se kompanitë turisitike gjermane tani po i devijojnë ofertat e tyre drejt këtyre ishujve – ku atje piku i sezonit nis në dimër.

Me Majorkën perspektiva duket e zymtë: „Përhapja e ekzagjeruar e panikut në mediat gjermane e ka përkeqësuar situatën”, kritikon investitori Matthias Meindel, i cili jeton një pjesë të kohës vet në këtë ishull. Ai vet megjithatë është i qetë dhe i përmbahet biznesit të tij të planifikuar në hotelin Radler në qytezën e Majorkës, Inca: “Ne vitin e ardhshëm do të fillojmë me rikonstruktimin.”