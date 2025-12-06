Dega e PDK-së në Malishevë del zyrtarisht kundër bashkëpunimit me Fatmir Limajn dhe Nismën Socialdemokrate
Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Malishevë ka deklaruar sot se është kundër përfshirjes së Nismës Socialdemokrate dhe liderit të saj, Fatmir Limaj, në listën zgjedhore të PDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Sipas njoftimit të degës, ky qëndrim vjen pas takimit të fundit në Malishevë dhe pas konsultimeve me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza. Përfaqësuesit lokalë theksojnë se propozimet nga degët tashmë kanë përfunduar dhe se ata vazhdojnë të mbeten kundër një vendimi të tillë.
Dega e PDK-së në Malishevë vlerëson se përfshirja e Nismës në këtë fazë do të ishte “vendim i rëndësishëm dhe i papranueshëm për Malishevën”, duke theksuar se koha e shkurtër deri në zgjedhje nuk lejon një proces të tillë integrimi.
Në njoftim thuhet se ky është qëndrimi zyrtar i degës për këtë çështje./lajmi.net/