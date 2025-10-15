Dega e PDK-së në Drenas thërret konferencë për media

Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas do të mbajë sot konferencë për media. Në njoftim bëhet e ditur se konferenca do të mbahet në orën 16:00. Arsyeja s’është bërë e ditur. Në zgjedhjet e 12 tetorit PDK-ja humbi në Drenas, teksa Ramiz Lladrovci doli fitues me mbi 52% të votave./Lajmi.net/

Lajme

15/10/2025 10:17

Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas do të mbajë sot konferencë për media.

Në njoftim bëhet e ditur se konferenca do të mbahet në orën 16:00.

Arsyeja s’është bërë e ditur.

Në zgjedhjet e 12 tetorit PDK-ja humbi në Drenas, teksa Ramiz Lladrovci doli fitues me mbi 52% të votave./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 15, 2025

Skandal në SHSKUK: “Meditech” kapet me katalog të falsifikuar dhe me...

Lajme të fundit

Skandal në SHSKUK: “Meditech” kapet me katalog të...

Buta: Nuk i kisha preferu prindërit me i...

Von der Leyen pas takimit me Vuçiqin: BE...

Zafës i vjen dita me zgjedh: Kam marrë...