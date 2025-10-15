Dega e PDK-së në Drenas thërret konferencë për media
Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas do të mbajë sot konferencë për media. Në njoftim bëhet e ditur se konferenca do të mbahet në orën 16:00. Arsyeja s’është bërë e ditur. Në zgjedhjet e 12 tetorit PDK-ja humbi në Drenas, teksa Ramiz Lladrovci doli fitues me mbi 52% të votave./Lajmi.net/
