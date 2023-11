Dedaj në Speciale flet për ndalimin nga UÇK: S’ishim të shqetësum, ishim me ushtrinë tonë

Ish-ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj po dëshmon sot në Gjykatën Speciale si dëshmitar i Prokurorisë.

Gjatë dëshmisë së tij, Dedaj herë pas here u tregua jo-tolerant ndaj pyetjeve të Prokurorisë së Specializuar, derisa në një pikë gjykata ia tërheqi vërejtjen se duhet t’i respektojë procedurat, shkruan lajmi.net.

“E ka themelu politika këtë gjykatë, nuk e keni themelu ju. Sikur që po ju merrni edhe ju telefonat njerëzve në Kosovë, na kanë marrë telefonat me kqyr a ka naj numër të dyshimtë. Megjithatë, në atë zonë nuk kishte valë, s’na kanë punu deri jemi dalë në Qyqavicë, ishin shumë të dobët”, tha ai teksa tregon për ndalimin nga UÇK.

“Neve na thanë se duhet me hyp na makina e me shku në një fshat tjetër. Ne nuk kishim shqetësim se ishim me ushtrinë tonë, me njerëzit tonë”, tha ai.

“Unë s’e kom menu mu largu”, tha Dedaj. /Lajmi.net/