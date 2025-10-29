Deda: Stabilizimi i Bosnjës është mirë për tërë rajonin, Serbisë s’po i pëlqen kjo kthesë e Dodikut

Ansalisti Ilir Deda në "Rubikon" në Klan Kosova tha se stabilizimi i Bosnje dhe Hercegovinës është mirë për tërë rajonin, duke shtuar se Serbisë s'po i pëlqen kjo kthesë e Dodikut. Sipas Dedës, Dodiku "i ka kryer detyrat e shtëpisë", sepse siç tha ai, është marrë vesh me amerikanët. Stabilizimi i Bosnje Hercegovinës, sipas Dedajt,…

29/10/2025 21:38

Ansalisti Ilir Deda në “Rubikon” në Klan Kosova tha se stabilizimi i Bosnje dhe Hercegovinës është mirë për tërë rajonin, duke shtuar se Serbisë s’po i pëlqen kjo kthesë e Dodikut.

Sipas Dedës, Dodiku “i ka kryer detyrat e shtëpisë”, sepse siç tha ai, është marrë vesh me amerikanët.

Stabilizimi i Bosnje Hercegovinës, sipas Dedajt, duhet të jetë mësim për Kosovën, sepse sipas tij nuk mund më ta konsiderojmë Bosnjën shtet “jo funksional”.

“Shtetet e Bashkuara duan partner dhe duan të merren vesh me njerëzit kudo që janë, Bosnja kthehet ne orbitën amerikane, dhe natyrisht që Dodiku që është bërë kryeministër me tenka të NATO-s në Banjallukë, ka mbërri marrëveshje me ShBA dhe rezultatet po shihen”, tha Deda.

