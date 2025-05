Deda: S’mund të ketë marrëveshje kur VV-ja bën hajgare me Kushtetutën Ilir Deda, njohës i çështjeve politike, ka vlerësuar se Lëvizja Vetëvendosje është duke bërë ‘‘hajgare me procedurë e shpikje të rregullave dhe keqinterpretime të qëllimshme të gjithçkaje që lidhet me seancën konstituive të Kuvendit’’. Ai ka theksuar se vendi s’mundet me mbet peng i kandidaturës së VV-së për kryeparlamentare, Albulena Haxhiut, e cila është refuzuar…