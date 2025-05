Deda: Ky vit duket i humbur, pasi të degradon gjithçka do të gjendet rrugëdalja Njohësi i çështjeve politike, Ilir Deda, ka reaguar rreth ngërçit të krijuar në Kuvend, ku edhe sot ka dështuar seanca konstituive, duke deklaruar se ky vit duket se është vit i humbur për Kosovën. Deda në postimin e tij, ka thënë edhe se rrugëdalja do të gjendet pasi që gjithçka do të degradojë. ‘‘Këto lojra…