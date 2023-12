Deda: Kurti po e mëson politikën ndërkombëtare, Bislimi kurrë nuk është marrë me dialog

Ilir Deda, ish-deputet, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti, është duke e mësuar politikën ndërkombëtare.

“Qeveria e sotme ka pas shumë pak njerez me përvojë, të cilët kanë qenë të përfshirë direkt në procesin e dialogut. Besnik Bislimi kurrë nuk është marrë me dialog. Në këtë qeveri po, ka bërë përvojë. Albini njëjtë, është duke e mësuar politikën ndërkombëtare”, tha ai në Klan Kosova, në një paraqitje pas shumë vitesh.

“Unë nuk mendoj që ai dhe Vjosa, e kanë lehtë me qenë udhëheqës të shtetit duke ardhur me një platformë, progresive e transformuese në pushtet e shteti me qenë në qeveri, e vendi me qenë i izoluar, prej shteteve perëndimore”, tha Deda.