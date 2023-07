Declan Rice i kryen nesër testet mjekësore te Arsenali Mungon vetëm zyrtarimi. Declan Rice do të jetë futbollisti më i ri i Arsenalit. Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Arsenali ka caktuar për nesër testet mjekësore. Ky do të jetë një rekord i Arsenalit në blerjen e një lojtari. Brenda 24 orëve do të nënshkruhet kontrata.