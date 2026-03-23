Deçani shënon “Epopenë e Dukagjinit” me aktivitete kulturore dhe përkujtimore
Në prag të Epopesë së Dukagjinit, komuna e Deçanit në bashkëpunim me OVL UÇK-në do të organizojnë një sërë aktivitetesh, duke përkujtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të rajonit.
Aktivitetet nisin në orën 12:00 në Kompleksi Memorial “Dëshmorët e Kombit”, ku do të mbahet një ekspozitë e përgatitur nga nxënësit e shkollave fillore të Deçanit. Kjo ekspozitë do të shoqërohet edhe me një program artistik.
Në orën 15:00, në Qendra Rinore në Deçan do të hapet një ekspozitë tjetër kushtuar 24 Marsit, me temën “Epopeja e Dukagjinit”, e cila synon të sjellë më afër qytetarëve kujtesën historike dhe sakrificën e dëshmorëve.
Ndërkohë, aktivitetet përmbyllen në orën 19:00 me një koncert klasik të organizuar nga Universiteti “Haxhi Zeka”. Koncerti do të mbahet në hollin e Gjimnazi “Vëllezërit Frashëri”