Deçani do të bëhet me tri çerdhe të reja

Në mbledhjen e Kuvendit Komunal të qytetit të Deçanit, është diskutuar për shpenzimet e buxhetit komunal si dhe raportin një vjeçar për shpenzimet e kryetarit.

Në mungesë të kryetarit të komunës, Bashkim Ramosaj drejtoresha për Buxhet dhe Financa, Dafina Cacaj ka arsyetuar shpenzimet vjetore komunale.

Ajo tha se të gjitha shpenzimet komunale janë të faturuara me arsyeje. Ndërsa, sa i përket shpenzimeve të kryetarit, Cacaj theksoi se kryetari i Deçanit është i vetmi që shpenzon pak në detyrë zyrtare.

Cacaj tha se komuna e Deçanit shpenzon buxhetin e saj mbi 90%, por se i gjithë buxheti shpenzohet në nevoja zyrtare.

“Te kredit kartelat e kryetarit, 2400 euro i ka për krejt vitin, por vetëm në muaj i ka 3000 euro, nëse mundet ose nëse ka udhëtime zyrtare me i shpenzuar. Është njëri ndër kryetarët që më së pakti bën shpenzime në detyrë zyrtare ose kudo që shkon, është viti parë që e kemi bërë, të tjerët kryetarë e kanë bërë nga mbas lufta. Te karburantet, shpenzimet që i kanë dhe për fatura ose për udhëtime që i ka kuvendi edhe nëse nuk ka vetura zyrtare karburantin e paguajmë për me kryer një shërbim, një detyrë zyrtare deri në Prishtinë”, ka thënë Cacaj.

Ndërkaq, drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit, Besnik Hulaj theksoi se do të ndërtohen tre çerdhe publike për fëmijë në tre fshatrat e Deçanit.

Ai tha se çerdhet do të kenë kapacitet të mjaftueshëm për fëmijët e Deçanit dhe se do të kenë një kosto të ulët pagese.

Hulaj tha se çerdhet të cilat janë në menaxhim privat do t’i rekrutojnë në çerdhe publike.

“Kapaciteti i çerdheve është më i vogli për 40 fëmijë. Ka deri në 60 fëmijë, janë tre lloj të çerdheve që do të ndërtohen. Çerdhet përfshijnë fëmijët nga mosha një vjeçare deri në moshën gjashtë vjeçare, fëmijë ka mjaftueshëm deri në pesë çerdhe, edhe disa na nevojiten, katër çerdhe janë tash, edhe një do të niset e në (Carrabreg) bëhen pesë”, ka thënë Hulaj.

Drejtori i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Rifat Stokaj tha se për fermerët e Deçanit janë sjellë 34 krerë lopë si dhe theksoi se Deçani është i pari sa i përket cilësisë së qumështit.

“Muajin e kaluar kemi përfunduar marrëveshjen me Organizatën për Zhvillim Rajonal, me të cilat janë shpërndarë edhe 34 lopë qumështore për fermerët tonë. Gjithsej janë 100 lopë që kanë ardhur për fermerët tonë, në komunën e Deçanit, një projekt ky i cili ka pasur me zgjatë dy vite por ka përfunduar më herët. Kemi sjell 100 lopë të kualitetit më të lartë, sa i përket cilësisë dhe qumështit sa i përket të lopëve qumështore”, ka thënë Stokaj.

Stokaj tha se do të investohet në nëntë fshatra me kanale të ujitjes.

“Sa i përket investimit në infrastrukturë ne kemi qenë përfitues nga ministria e Bujqësisë, me të cilën do të realizojmë nëntë kilometra me ujë në Irzniq dhe fshatin Llukë, ndërsa këtë vit po hapet dera edhe për investimin e një projekti komunal me 1 milionë e 600 mijë euro, do të përfundojmë 14 fshatra me kanale të ujitjes, do të jetë një investim gjigand, do të ndihmojmë fermerët me ujitjen e tokave të tyre bujqësore”, ka shtuar Rifat Stokaj.