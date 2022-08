Deçan: 16-vjeçari del para shtëpisë, shoku i klasës e ther me thikë Doli para shtëpisë të qëndronte për qejf. Por, 16-vjeçari nga fshati Shaptej i Deçanit te familja u kthye i therur me thikë. Plagët ia shkaktoi një bashkëmoshatar, me të cilin fillimisht u fjalosën. Babi i viktimës nuk deshi të flasë për rastin, megjithatë u kuptua që djali i tij nga thika ka tri plagë, bark,…