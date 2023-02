Debaton ashpër me Xhulin, Mbresa: S’kam nevojë askujt t’i them “lavire” për t’i fituar 200 mijë euro Xhuli dhe Mbresa janë rikthyer sërish në armike, teksa kanë degraduar me ofendime. Ato ishin në oborr teksa debati i tyre ka shpërthyer me tone të larta, shkruan lajmi.net. Madje Mbresa në një moment ka përmendur termin “lavire”, duke i thënë Xhulit se nuk ka nevojë t’ia thotë si fjalë për të treguar se si…