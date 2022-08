Debati rreth shamisë, Thaçi: Dilemën e ka zgjidhur Profeti, mos e lini shkollimin për shkak të shamisë

Jusuf Thaçi, njohës i çështjeve politike, ka reaguar rreth debatit për lejimin e shamisë në shkolla.

Thaçi përmes një postimi në Facebook, ka thënë se ai e ka një porosi për vajzat që ballafaqohen për të zgjedhur mes shkollimit dhe shamisë, duke u thënë atyre që të mos e lënë shkollimin për shkak të shamisë, shkruan lajmi.net.

“Dilemën e ka zgjidhur Profeti: Mos e lini shkollimin për shkak të shamisë! Derisa të tjerët ta përfundojnë “debatin” (debat i thënçin) se a duhet të lejohet apo jo shamia për nxënëset e shkollave publike në Kosovë dhe derisa kjo çështje të zgjidhet përfundimisht me legjislacion, unë e kam një porosi për vajzat (por edhe për prindërit e tyre) që ballafaqohen me dilemën për të zgjedhur mes shkollimit ose shamisë. Porosia ime është e thjeshtë: Mos e lini shkollimin për shkak të shamisë!”, ka thënë ndër tjerash Thaçi.

Kushdo që është kundër kësaj porosie, le ta merr shembullin e të Dërguarit të Zotit, Profetit Muhamed (paqe i çoj me zemër, jo me kompjuter).

Kujtoni marrëveshjen e Hudejbisë mes Profetit dhe kurejshëve të Mekës (nëse nuk e dini ose e keni harruar, lexojeni ose rilexojeni). Profeti nënshkroi marrëveshje me idhujtarët e politeistët. Nënshkroi marrëveshje me njerëzit që i kishin vrarë, i kishin torturuar, i kishin dëbuar e nuk po i lejonin myslimanët të ktheheshin në shtëpitë e tyre në Mekë. Jo vetëm kaq! Profeti propozoi që në tekstin e kësaj marrëveshjeje të shkruhej “Allahu i Gjithëmëshirshëm, Mëshirëplotë” dhe “Muhamedi, i Dërguar i Allahut”, por pala kurejshite nuk u pajtua me këto, sepse nuk e pranonte as Allahun si Zot e as Muhamedin si të Dërguar të Allahut.

Por, me qëllim që të arrihej nënshkrimi i marrëveshjes që siguronte paqe dhe disa të drejta për myslimanët, me urtësinë dhe mirësinë e tij, Profeti hoqi dorë dhe u pajtua me palën kurejshite që ato pjesë të tekstit të hiqen nga dokumenti i marrëveshjes dhe të ndryshohen e të shkruhen në përputhje me kërkesën e kurejshëve dhe traditën arabe para-islame. Si rezultat i kësaj, marrëveshja mes Profetit dhe kurejshëve të Mekës u arrit dhe u nënshkrua.

Me këtë veprim Profeti as nuk hoqi dorë nga Zoti e as nuk hoqi dorë nga fakti se ai ishte Profet i Zotit. Thjesht na ofroi një shembull model për të na treguar që të tjerët kanë të drejtë të mos pajtohen me ne, kanë të drejtë të mos e pranojnë atë që besojmë ne e atë çka jemi ne, kanë të drejtë të mbajnë besimin e tyre e të mos bëhen si ne. Gjithë çfarë mund e duhet të kërkojmë prej tyre, me urtësi e mirësi, janë paqja dhe realizimi i të drejtave tona.

Andaj, nëse e marrim për bazë këtë shembull/mësim nga Profeti dhe e zabtojmë atë në situatën për të cilën po flasim, atëherë zgjidhja e dilemës së këtyre vajzave në Kosovë që janë të detyruara të zgjedhin mes shkollimit ose shamisë, është e qartë: ato duhet të vazhdojnë shkollimin edhe nëse detyrohen të heqin dorë nga shamia, sepse shkollimi është shumë më i rëndësishëm se shamia.

Jusuf Thaçi

Prishtinë, më

12 gusht 2022

