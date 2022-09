Debati mes Kransiqit dhe Kusari-Lilës: Po vazhdon të jesh zëdhënëse e Qeverisë

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari – Lila, i ka reaguar kreut të PDK-së, Memli Krasniqi, pasi që ky i fundit kritikoi kryeministrin Albin Kurti për qasjen e tij ndaj grevistëve dhe mos reflektimin ndaj kërkesave të tyre.

Në fjalën e saj, Kusari – Lila ka thënë se Kurti kur ka ardhur në pushtet i ka kthyer rrogat e zyrtarëve institucional ashtu siç kanë qenë dhe jo siç ishin ngritur nga ish-qeveritarët, shkruan lajmi.net.

“Ky kryeministër edhe në Kurti I dhe Kurti II i ka kthyer rrogat ashtu siç kanë qenë. E dyta, në asnjë fjalë, të gjitha janë të regjistruara apo edhe të transkriptuara, kryeministri nuk tha se të gjithë janë kundër meje. Ai e përmendi situatën që BSPK-ja ka njoftuar për grevën në ditën kur ai ka qenë në Bruksel”, ka thënë Kusari-Lila.

Ajo i është përgjigjur Krasniqit edhe për kritikat ndaj kryeministrit i cili nuk ka vizituar Komunën e Rahovecit apo të Gjakovës pas vërshimeve nga shiu që shkaktoi dëme të mëdha në këto komuna.

Kusari-Lilës i është përgjigjur sërish kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, i cili ka deklaruar se deputetët nuk kanë nevojë të jenë zëdhënës të Qeverisë.

“Përveç shumë seneve me Mimozën kemi edhe diçka të përbashkët, kjo ka qenë zëdhënëse e Qeverisë, edhe unë kam qenë, përveçse kjo vazhdon me qenë zëdhënëse e Qeverisë. Nuk ju takon deputetëve me fol në emër të Qeverisë, sepse Qeveria i përgjigjet deputetëve”, ka thënë Krasniqi.

Ai ka thënë se ka kundërshtuar edhe Ligjin për Paga të propozuar nga kryeministri Kurti, pasi që me këtë propozim, rroga e kryeministrit gati dyfishohet. /Lajmi.net/