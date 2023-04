Debatet mes vajzave, Kiara: Efit nuk i intereson prishja e miqësisë tonë

Efi dhe Kiara kanë pasur debate të ashpra pas “prime-t” të së martës.

Moderatorja nuk e ka përballuar këtë, teksa edhe ka shpërthyer në lot, shkruan lajmi.net.

Sonte po diskutohet pikërisht këto debate.

Efi tha se po vazhdon të dëgjoj mashtrime të tjera, por që sipas saj nuk ka as forc e as fakte që të merret me këtë.

Ajo gjithashtu tha, se nuk i intereson më as për Luizin dhe Kiarën.

Efi, tha se nuk e ka ndërmend t’i bie Kiarës.

Banorja tha se do të mundohet të shkojë në finale, edhe pse jo ta fitojë por në mënyrën e saj.

Kiara në anën tjetër, u shpreh se Efit nuk ia ndie për të, dhe për miqësinë e tyre.

Sipas saj, Efit nuk i intereson të sqarohet me të.

Ajo tha se nuk dëshiron më të vazhdojë debatet, ku sipas saj, personat në fjalë e quan mashtruese./Lajmi.net/