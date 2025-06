Debat i ashpër Syla – Koci: Kur tu ka kthy Sveçla niher ti u stepe, a gjeneralit Dautit i merrshe gjyks

Një debat i ashpër televiziv po zhvillohet mes analistit, Valon Syla dhe avokatit, Arianit Koci.

Në emisionin Pressing në T7 po diskutohen veprimet e avokatit Arianit Koci para Kuvendit të Kosovës, për të cilat Valon Syla thotë se po i bën vetëm për “ t’i hy në qejf Albin Kurtit”.

Kjo u mohua nga Koci, duke thënë se këto veprime po i bën vetëm si qytetar i vendit, dhe thekson se nuk mendon që është njeri i politikës.

Më poshtë mund të lexoni një pjesë nga debati i tyre:

Syla: Vonë je dal me nxon naj Albin a naj sen, kur tu ka kthy Svecla niher ti u stepe, a gjeneralit Dautit i merrshe gjyks. A nuk është e tepërt?

Koci: Po po u tuta, je tu e deformu komplet situatën

Syla: Nuk është punë e jotja me bo koalicionin

Koci: Po spo du me bo koalicionin, po du me arrit marrëveshjen në cfarëdo forme.

Syla: Po hiq bre sbon me arrit marrëveshjen, ti je avokat, ti paguhesh për orë, a po të pagun Albini për orë

Koci: Këtu nuk kam dalë në cilësi të avokatit, por në cilësi të qytetarit

Syla: Unë po tutna që ki me mbet pa kondicion, herë në Serbi, herë në Maqedoni, herë në parlament, herë përfundi, herë në televizor

Koci: A ma mirë qështu qa po boj, a hiq mos bo sen

Syla: Pse spo hin në politikë?

Koci: Nuk jam për politikë.

Syla: Aktiviteti yt është puro politik, ky me këtë sjellje duhet me hi në politikë. Personalisht cka mendoj unë, me ato sjllejet e veta ka pas qef me i hi pak qef Albin Kurtit. Ka qef me kon ambasador në Beograd.