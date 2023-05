Dea zbulon se është kërcënuar: Një ditë më ndoqën disa njerëz në këmbë, hipa në makinë dhe ika

Dea ishte njëra nga banoret e “Big Brother VIP Albania” që nuk pëlqehej nga publiku.

Loja e saj brenda këtij formati nuk i dukej i duhur publikut jashtë që gjykonin për secilin veprim, shkruan lajmi.net.

Ditën e sotme, ajo ishte e ftuar në emisionin “Wake Up”.

Gjatë kësaj interviste, Dea ka rrëfyer disa situata të sikletshme me njerëz që e kanë kërcënuar në rrjetet sociale dhe në publik.

“Një ditë, më ndoqën disa njerëz në këmbë. Sikur kishin një muhabet të pasqaruar me mua. Kishin pirë pak. Hipa në makinë dhe ika. Kur kam qenë brenda shtëpisë, kishte njerëz që kishin shkruar në Instagram-in tim, ta di shtëpinë, do vij dhe do të të vras. Se di pse mendonte se unë do ti lexoja ato mesazhe, se kam qenë brenda”, tha Dea./Lajmi.net/