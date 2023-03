Dea hap “Kutinë e Pandorës”, nuk e priti se do të përballet me këto zgjedhje Dea ka pasur mundësinë të hap “Kutinë e Pandorës” sot në Big Brother VIP Albania. Asaj i është mundësuar të takojë gjyshen e saj, gjë që e ka emocionuar tej mase, shkruan lajmi.net. Por, Deas i është ofruar edhe një mundësi, t’i mundësojë takimin Keisit me gjyshin e saj, ose Armaldos me një person të…