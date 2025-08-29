De-stabilizohet furnizimi me ujë në disa zona të Prishtinës

Lajme

29/08/2025 22:11

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se është çrregulluar furnizimi me ujë në disa zona të kryeqytetit.

Arsye e pamundësisë për t’u furnizuar me rregull me ujë është shpenzimi enorm i ujit në shumë zona.

Për shkak të kësaj, kapacitetet në rezervuar janë të limituara, ndonëse trajtimi i ujit po bëhet me kapacitet të plotë.

Prandaj, konsumatorët e lagjes Mati 1 në tërësi, disa pjesë të Bregut të Diellit, në Zllatar dhe në pikat e larta do të kenë probleme me furnizim me ujë.

“Furnizimi pritet të stabilizohet nesër” thuhet në njoftimin e KRU-së.

Ky është njoftimi i plotë:

Të nderuar konsumatorë të lagjes Mati 1 në tërësi, disa pjesë të lagjes Bregu i Diellit, Zllatar dhe pikat e larta, për shkak të shpenzimeve enorme të ujit në shumë zona, kapacitetet në rezervuar janë të limituara, edhe pse po trajtohet ujë me kapacitet të plotë.

Pra, shpenzimi enorm i ujit që po ndodh po pamundëson furnizim të rregullt me ujë.

Furnizimi pritet të stabilizohet nesër.

