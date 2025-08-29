De-stabilizohet furnizimi me ujë në disa zona të Prishtinës
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se është çrregulluar furnizimi me ujë në disa zona të kryeqytetit.
Arsye e pamundësisë për t’u furnizuar me rregull me ujë është shpenzimi enorm i ujit në shumë zona.
Për shkak të kësaj, kapacitetet në rezervuar janë të limituara, ndonëse trajtimi i ujit po bëhet me kapacitet të plotë.
Prandaj, konsumatorët e lagjes Mati 1 në tërësi, disa pjesë të Bregut të Diellit, në Zllatar dhe në pikat e larta do të kenë probleme me furnizim me ujë.
“Furnizimi pritet të stabilizohet nesër” thuhet në njoftimin e KRU-së.
Ky është njoftimi i plotë:
Furnizimi pritet të stabilizohet nesër.