De Ligt te PSG? Reagon ashpër agjenti i tij

De Ligt, 19 vjeç, është lidhur me një lëvizje te PSG ose Barcelona, ndërsa Manchester United dhe Liverpool gjithashtu raportohet se janë të interesuar për kapitenin e Ajax.

Raiola, agjenti i qendërmbrojtësit, ishte me sa duket në Paris, mes pretendimeve se ai po vuloste kontratën e De Ligt me kampionët e Ligës 1, transmeton lajmi.net.

Por agjenti i futbollistit mohoi të gjitha këto, duke i thënë ANSA: “Ky është një shembull klasik i lajmeve të rreme”.

De Ligt me gjasë do të largohet nga Ajax këtë verë, pas një sezoni mbresëlënës që pati me kampionët holamdez. /Lajmi.net/