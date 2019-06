De Ligt përmirëson gabimin, Holanda barazon rezultatin ndaj Anglisë

Pasi ishte Rashford ai që shënoi golin e epërsisë për Anglinë, pas penalltisë së shkaktuar nga De Ligt, ishte pikërisht ky i fundit që reagoi për skuadrën e tij.

Në minutën e 73’ të takimit, mbrojtësi i Ajax Amsterdam goditi mirë me kokë për ta tundur rrjetën e Pickford, shkruan lajmi.net.

Holanda ishte më kërkuese në pjesën e dytë dhe ndoshta goli i De Ligt ishte i merituar për ‘Tulipanët’.

Më poshtë mund ta shikoni golin e realizuar nga Matthijs De Ligt. /Lajmi.net/

73: GOAL! ⚽️

Netherlands 1-1 England.

Matthijs de Ligt with a bullet header! Makes up for his earlier error!

🧡🧡🧡🧡#NEDENG #NationsLeague #SwypeSportsLIVE pic.twitter.com/zONIP4NTut

— Swype Sports ™ (@SwypeSports) June 6, 2019