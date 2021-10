De Ligt: Me Allegrin është e rëndësishme të fitosh, jo të luash një lojë të mirë

Fjalët e De Ligt disa orë para derbit kundër Torinos kanë qenë lavdëruese për trajnerin, Massimilano Allegrin dhe ndër të tjera ka bërë një shaka ngacmuese: “Nëse nuk do të kisha luajtur futboll? Do të kisha qenë volejbollist!”.

I intervistuar në mikrofonat e ‘Dazn’, mbrojtësi holandez përsëriti lumturinë e tij duke veshur fanellën ‘bardh e zi’ dhe duke u stërvitur nga një trajner si Allegri.

“Ai ka përvojë të madhe dhe ka fituar shumë në karrierën e tij. Unë jam i lumtur që ai është trajneri im. Ai po më ndihmon shumë taktikisht.

“Allegrit nuk i intereson nëse luajmë futboll të mirë: ajo që ka rëndësi është të luash nëntëdhjetë minuta me mentalitetin e duhur dhe të fitosh”, është shprehur 22-vjeçari.

Holandezi ka vazhduar me një shaka duke thënë se nëse nuk do të ishte futbollist, do të bëhej volejbollist.

“Nëse nuk do të kisha qenë futbollist do të kisha luajtur volejboll”, tha ai me shaka. “Në vitin tim të parë në Juventus ata më tallën për ndërhyrjet e mia me duart.”

Juventusi do të luajë neser derbin e qytetit ndaj Torinos, nga ora 18:00. /Lajmi.net