De Laurentiis e shet Napolin, përkushtohet te skuadra nga Serie C

Presidenti refuzoi një ofertë prej 400 milionë eurosh nga disa ndërmjetës bankar, për të gjithë paketën e aksioneve të klubit dhe kërkon oferta duke filluar nga 700 milionë euro.

Gazetari Karlo Festa, shpalos për “Il Sole 24”, të gjithë skenarin që mund të ndodhë me presidentin e Napolit, përcjell ‘Panorama Sport’.

De Luarentis kërkon të shesë klubin e tij, tashmë të ringirur dhe te pastër nga borxhet, për të vazhduar me Barin dhe për të blerë një klub të huaj, e cila ka qenë ëndrra e tij.

Ai do të vazhdojë ngritjen e Barit e cila ndodhet në Serinë C, siç bëri me Napolin, të cilën e mori me borxhe dhe arriti ta bëjë pjesë të Ligës së Kampionëve.