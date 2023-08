De Ketelaere me hap prapa, Milani e dërgon në Atalanta Atalanta thuhet se ka rënë dakord të gjitha kushtet për të nënshkruar me Charles De Ketelaere nga Milani në një huazim të paguar me opsion blerjeje në fund të sezonit pasi bisedimet përparuan me shpejtësi. Sipas ‘Calciomercato.com’ dhe ‘Sky Sport Italia’, Atalanta dhe Milan kanë rënë dakord për huazimin e paguar për një sezon me një opsion për…