De Jong: Kisha presion për t`u larguar, por doja të qëndroja te Barça Frenkie de Jong ka folur në lidhje me thashethemet që e lidhnin me një largim nga Barcelona. De Jong ka pranuar se ai u përball me presion nga kudo në afatin kalimtar për një largim të mundshëm nga Barcelona. Interesi i Manchester United për mesfushorin De Jong nuk ishte sekret gjatë verës. Ai ka përsëritur…